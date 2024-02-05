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Самарский союз архитекторов предложил доработать проект по внесению изменений в ПЗЗ

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары опубликовала заключение о результатах общественных обсуждений, связанных с проектом решения по внесению изменений в Правила застройки и землепользования.

Напомним, согласно проекту решения Самарской городской думы предлагается сформулировать ряд требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а город разделить на четыре территории, в границах которых предусматриваются указанные требования: АГО-1 — территории общественно-транспортного каркаса, АГО-2 — территории рядовой застройки (селитебные зоны), АГО-3 — территории сохраняемой ансамблевой застройки и АГО-4 — территории исторического поселения.

В общественных обсуждениях приняли участие 16 человек. Из них подавляющее большинство — 11 участников — высказались против. Учитывались и предложения. Одно из них поступило от Самарской региональной организации "Союз архитекторов России". Члены совета предложили доработать проект решения "в части требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства".

"Деление территории города на 4 зоны нецелесообразно, так как реальные юридические границы имеет только зона исторического поселения (ИП). Границы остальных предложенных зон не имеют реального обоснования. Архитектурно-градостроительный облик (АГО) города должен формироваться по единым правилам, - отмечается в предложении регионального Союза архитекторов. - Таблица в приложении № 1 (статья 14. 1. 1.) заполнена дублирующими нормами СП, МНГП, ПЗиЗ и др. АГО разрабатывается не вместо этих нормативов, а в дополнение, при этом базовые требования реального повышения качества АГО ОКС не нашли в приложении отражения".

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