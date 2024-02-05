"ЭкоВоз" и компания, аффилированная Милееву, получат более 1 млрд на комплексы ТБО

ООО "Атия" и ООО "ЭкоРесурсПоволжье" получат гранты на создание многофункциональных комплексов обращения с отходами.

Ранее компании участвовали в конкурсах на право заключения концессионного соглашения о создании многофункционального комплекса по обращению с отходами в Сергиевском и Хворостянском районах. Проектом постановления правительства Самарской области для "ЭкоРесурсПоволжье" предусмотрено 307 млн руб. субсидии и 35 млн - возмещение расходов по кредиту. Концессионная плата составит 1 млн рублей.

"Атии" за комплекс в Сергиевском районе выделят почти 452,5 млн рублей. Еще 52,3 млн руб. компании возместят по расходам, связанным с обслуживанием заемных средств. Помимо того, концессионеру возместят расходы, возникающие в процессе эксплуатации комплекса обращения с отходами с 2025 по 2034 г., в общей сумме 381,9 млн рублей. Концессионная плата для "Атии" составит 5 тыс. рублей.

Напомним, ООО "Атия" реализует проект по строительству мусоросортировочного комплекса в "Водино".