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"ЭкоВоз" и компания, аффилированная Милееву, получат более 1 млрд на комплексы ТБО

СЕРГИЕВСК. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Атия" и ООО "ЭкоРесурсПоволжье" получат гранты на создание многофункциональных комплексов обращения с отходами.

Фото: https://vk.com/minenergo.samregion

Ранее компании участвовали в конкурсах на право заключения концессионного соглашения о создании многофункционального комплекса по обращению с отходами в Сергиевском и Хворостянском районах. Проектом постановления правительства Самарской области для "ЭкоРесурсПоволжье" предусмотрено 307 млн руб. субсидии и 35 млн - возмещение расходов по кредиту. Концессионная плата составит 1 млн рублей.

"Атии" за комплекс в Сергиевском районе выделят почти 452,5 млн рублей. Еще 52,3 млн руб. компании возместят по расходам, связанным с обслуживанием заемных средств. Помимо того, концессионеру возместят расходы, возникающие в процессе эксплуатации комплекса обращения с отходами с 2025 по 2034 г., в общей сумме 381,9 млн рублей. Концессионная плата для "Атии" составит 5 тыс. рублей.

По информации ИАС Seldon Basis, ООО "Атия" зарегистрировано в Самаре в сентябре 2018 г. с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности - сбор неопасных отходов. Выручка в 2022 г. составила 1,47 млн руб., чистая прибыль - 6,5 млн рублей. Собственниками компании являются Михаил Черенков (2%), известный участием в деле о банкротстве ООО "СК "Родник", и АО "Экология-сервис" (98%), которым также владеет Михаил Черенков. Крупным активом "Экологии-сервис" является полигон "Водино".

Напомним, ООО "Атия" реализует проект по строительству мусоросортировочного комплекса в "Водино".

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