"Крылья Советов" сыграют с клубом из Узбекистана

В среду, 7 февраля, самарцы проведут второй контрольный матч на сборе. Соперником нашей команды станет клуб из Узбекистана "Сурхан". Матч будет длиться 120 минут.

Игра начнется в 17:00 по самарскому времени.

Матч будет транслироваться на сайте и в приложении FONBET и на ютуб-канале ФК "Крылья Советов".