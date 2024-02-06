"Крылья Советов" сыграют с клубом из Узбекистана

В среду, 7 февраля, самарцы проведут второй контрольный матч на сборе. Соперником нашей команды станет клуб из Узбекистана "Сурхан". Матч будет длиться 120 минут.
Игра начнется в 17:00 по самарскому времени.
Матч будет транслироваться на сайте и в приложении FONBET и на ютуб-канале ФК "Крылья Советов".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?