Мошенники выманили у жителя Самарской области персональные данные

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за интернет-махинаций. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
72-летнему мужчине в мессенджере позвонил неизвестный и представился сотрудником "Госуслуг". Звонивший сказал, что с личного кабинета сельчанина отправили заявки на оформление кредитов в разные банки, а чтобы предотвратить мошенничество, нужно сообщить код из СМС. Потерпевший так и сделал, а потом обнаружил, что его личный кабинет заблокировали.
Когда мужчина пришел в МФЦ, чтобы восстановить доступ, выяснилось, что от его имени злоумышленники оставили заявки на получение справок о доходах и удостоверении личности.
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..