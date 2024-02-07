Мошенники выманили у жителя Самарской области персональные данные

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за интернет-махинаций. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

72-летнему мужчине в мессенджере позвонил неизвестный и представился сотрудником "Госуслуг". Звонивший сказал, что с личного кабинета сельчанина отправили заявки на оформление кредитов в разные банки, а чтобы предотвратить мошенничество, нужно сообщить код из СМС. Потерпевший так и сделал, а потом обнаружил, что его личный кабинет заблокировали.

Когда мужчина пришел в МФЦ, чтобы восстановить доступ, выяснилось, что от его имени злоумышленники оставили заявки на получение справок о доходах и удостоверении личности.