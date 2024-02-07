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Театр Культура

Самарский академический театр оперы и балета приглашает на оперу "Травиата"

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича приглашает зрителей 21 февраля на оперу Джузеппе Верди "Травиата" (12+).

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Сложно поверить, но в годы выхода опера провалилась в прокате. Зрителям был непривычен новый тип героя и непонятно сочувствие автора к отверженной обществом женщине. Сейчас "Травиата" считается самой исполняемой оперой в истории и входит в репертуар большинства театров.

Познакомившись с оперой, Дюма сказал: "Через пятьдесят лет никто не вспомнил бы о моей "Даме с камелиями", но Верди обессмертил ее".

Молодой буржуа Альфред влюбляется в прекрасную куртизанку Виолетту, и та отвечает ему взаимностью. Однажды без ведома сына его возлюбленную посещает отец Альфреда и просит ее отказаться от единственного настоящего чувства в жизни…

Дирижер — Алексей Ньяга.

В роли Виолетты — заслуженная артистка Самарской области Татьяна Гайворонская.

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