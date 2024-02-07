Самарский академический театр оперы и балета приглашает на оперу "Травиата"

Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича приглашает зрителей 21 февраля на оперу Джузеппе Верди "Травиата" (12+).
Сложно поверить, но в годы выхода опера провалилась в прокате. Зрителям был непривычен новый тип героя и непонятно сочувствие автора к отверженной обществом женщине. Сейчас "Травиата" считается самой исполняемой оперой в истории и входит в репертуар большинства театров.
Познакомившись с оперой, Дюма сказал: "Через пятьдесят лет никто не вспомнил бы о моей "Даме с камелиями", но Верди обессмертил ее".
Молодой буржуа Альфред влюбляется в прекрасную куртизанку Виолетту, и та отвечает ему взаимностью. Однажды без ведома сына его возлюбленную посещает отец Альфреда и просит ее отказаться от единственного настоящего чувства в жизни…
Дирижер — Алексей Ньяга.
В роли Виолетты — заслуженная артистка Самарской области Татьяна Гайворонская.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.