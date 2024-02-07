"Крылья Советов" сыграли вничью с "Сурханом"

В среду, 7 февраля, на сборе в Турции "Крылья Советов" в контрольном матче сыграли вничью с "Сурханом" из Узбекистана — 1:1.
У самарцев гол на счету Дениса Якубы, на 23-й минуте отметившегося ударом из-за штрафной.
На 32-й минуте "Сурхан" мог отыграться с пенальти, но футболист узбекской команды намеренно пробил мимо ворот, посчитав, что 11-метровый был назначен ошибочно.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?