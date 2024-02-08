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В 2023 году самарские дефектоскописты "Т Плюс" обследовали 10 турбин в разных регионах страны

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В прошлом году специалисты Центральной лаборатории металлов и сварки Самарского филиала ПАО "Т Плюс" оценили техническое состояние 10 турбин на объектах компании в Мордовии, Самарской, Нижегородской, Ульяновской и Оренбургской областях.

Уже седьмой год подряд самарские дефектоскописты используют современный видеоэндоскоп для выявления износа металлических частей проточной части турбин. Наличие специальных насадок к зонду позволяет выполнять точные замеры трещин и сколов для создания 3D-моделей дефектов. Отчеты по проведенным обследованиям оперативно направляются техническим специалистам компании для планирования необходимого ремонта.

"Своевременное выявление дефектов при бороскопировании повышает надежность работы турбинного оборудования ТЭЦ, а специалисты по ремонтам получают возможность заблаговременно планировать ремонт и необходимые замены", — отметил начальник Центральной лаборатории металлов и сварки Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Юрьев.

В планах на 2024 год проверка с помощью видеоэндоскопа шестнадцать турбин в Самарском, Нижегородском и Оренбургском филиалах, а также двух газотурбинных установок в Новокуйбышевске и Сызрани.

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