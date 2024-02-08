В 2023 году самарские дефектоскописты "Т Плюс" обследовали 10 турбин в разных регионах страны

В прошлом году специалисты Центральной лаборатории металлов и сварки Самарского филиала ПАО "Т Плюс" оценили техническое состояние 10 турбин на объектах компании в Мордовии, Самарской, Нижегородской, Ульяновской и Оренбургской областях.
Уже седьмой год подряд самарские дефектоскописты используют современный видеоэндоскоп для выявления износа металлических частей проточной части турбин. Наличие специальных насадок к зонду позволяет выполнять точные замеры трещин и сколов для создания 3D-моделей дефектов. Отчеты по проведенным обследованиям оперативно направляются техническим специалистам компании для планирования необходимого ремонта.
"Своевременное выявление дефектов при бороскопировании повышает надежность работы турбинного оборудования ТЭЦ, а специалисты по ремонтам получают возможность заблаговременно планировать ремонт и необходимые замены", — отметил начальник Центральной лаборатории металлов и сварки Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Юрьев.
В планах на 2024 год проверка с помощью видеоэндоскопа шестнадцать турбин в Самарском, Нижегородском и Оренбургском филиалах, а также двух газотурбинных установок в Новокуйбышевске и Сызрани.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!