Тренера из Самарской области будут судить за избиение ребенка на футбольных соревнованиях

В Самарской области отправилось в суд дело тренера, обвиняемого в избиении ребенка. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Напомним, инцидент произошел в Нефтегорске 20 мая 2023 г. во время соревнований "Кожаный мяч". Тренер судил матч между командами Борского и Кинельского районов и три раза ударил 15-летнего подростка.
Родители пострадавшего рассказывали, что организаторы соревнований не стали оказывать ребенку медицинскую и правовую помощь, видимо, опасаясь огласки.
Также, по словам родителей, в полиции сначала не хотели возбуждать дело по их заявлению. В итоге уголовное дело возбудили сотрудники СУ СК по ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").
Кроме того, сообщалось, что обвиняемый продолжает работать в школе тренером. "То есть его фактически просто опять приняли на работу в данное образовательное учреждение", — возмущался отец избитого подростка.
Последние комментарии
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..