Тренера из Самарской области будут судить за избиение ребенка на футбольных соревнованиях

В Самарской области отправилось в суд дело тренера, обвиняемого в избиении ребенка. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, инцидент произошел в Нефтегорске 20 мая 2023 г. во время соревнований "Кожаный мяч". Тренер судил матч между командами Борского и Кинельского районов и три раза ударил 15-летнего подростка.

Родители пострадавшего рассказывали, что организаторы соревнований не стали оказывать ребенку медицинскую и правовую помощь, видимо, опасаясь огласки.

Также, по словам родителей, в полиции сначала не хотели возбуждать дело по их заявлению. В итоге уголовное дело возбудили сотрудники СУ СК по ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").

Кроме того, сообщалось, что обвиняемый продолжает работать в школе тренером. "То есть его фактически просто опять приняли на работу в данное образовательное учреждение", — возмущался отец избитого подростка.