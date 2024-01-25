"Друг чиновника избил ребенка?": в Самарской области просят уволить из школы обвиняемого в нападении

Сотрудники Следственного комитета в Самарской области заканчивают расследование о происшествии на детском футбольном турнире в Нефтегорске. Там на соревнованиях пострадал 14-летний мальчик.

"Соревнования "Кожаный мяч" проходили в Нефтегорске 20 мая 2023 года. Команда из нашего села Борского Самарской области была приглашена. Нашей команде назначили штрафной, а до этого судья удалил двух наших игроков. Потом судья, мастер по тхэквондо, подошел к моему сыну, сказал, что на него кто-то пожаловался и ударил сначала в пах, а потом стал бить в нос", — рассказал журналисту Волга Ньюс отец мальчика, Алексей.

По словам отца мальчика, на помощь ребенку побежали зрители.

"Медицинскую и правовую помощь организаторы соревнований, в частности, администрация Нефтегорского района оказывать не стали, видимо, ввиду боязни огласки. И ребенок избитый и в крови поехал домой. Но мы написали заявление в правоохранительные органы", — говорит Алексей.

Алексей также рассказывает, что в полиции сначала дело по заявлению не возбуждали. Но сотрудники Богатовского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Самарской области 30 ноября 2023 г. возбудили дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). О возмутительном случае Алексей писал в соцсетях руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Главный следователь страны поставил ход разбирательства на особый контроль.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексея Колбасина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела", — сообщали в ведомстве. Как уточнили в СУ СКР по Самарской области 25 января, материалы уже готовят к направлению в суд.

Однако у семьи потерпевшего ребенка остается немало вопросов. Во-первых, как говорят, спортивный судья играет за местную команду МВД. Алексей беспокоится, а вдруг "связи" как-то позволят в дальнейшем избежать ответственности, особенно если дело будут разбирать в местном суде?

"На сегодня мне известно, что после нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему ребенку спортивный судья продолжает работать в школе. То есть его фактически просто опять приняли на работу в данное образовательное учреждение", — возмущается также Алексей.

Этот факт подтверждается и в Следственном комитете — правоохранители 24 января направили в региональное минобрнауки официальное письмо (копия есть в редакции) с предложением провести проверку в отношении руководства школы о законности и обоснованности принятия мужчины на педагогическую должность, а также принять меры к исключению осуществления им трудовой деятельности, связанной с работой с несовершеннолетними детьми в образовательных учреждениях.

В то же время родные пострадавшего мальчика беспокоятся, что "борьба" может быть неравной: по слухам, спортивный судья, бывший гражданин другой страны, может быть другом местного высокопоставленного чиновника. А жена последнего как раз работает в сфере образования. А в январе 2024 г. обвиняемому и вовсе присвоили новую категорию спортивного судьи постановлением местных властей (копия есть в редакции).

Мы попытались связаться с самим обвиняемым, но его телефон не отвечал. В школе ответили, что директор на больничном, заместитель тоже была занята.

Алексей же надеется, что добиться справедливости сейчас может помочь, в том числе внимание к ситуации со стороны СМИ и общественности.