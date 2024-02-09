Проект ТОАЗа "Видеоанонс газеты" вошел в число победителей Национальной премии в области коммуникаций "Серебряный Лучник — Самара". Медиаколлаборация корпоративного издания "Волжский химик" и ТВ-службы предприятия была отмечена в номинации "Внутрикорпоративные коммуникации". По итогам регионального этапа конкурса "Тольяттиазот" выдвинули на федеральный уровень.
Высокую оценку экспертного жюри "Видеоанонс газеты" ТОАЗа получил за актуальность, оригинальность подачи информации и эффективность. 12 роликов, которые вышли в эфир с августа 2023 года, в сумме набрали более 78 000 просмотров.
Значимость PR-проекта "Тольяттиазота", интегрирующего печатное издание в интернет-пространство, отмечена не в первый раз. Видеодайджест уже получал диплом отличника федерального конкурса "Медиалидер".
Конкурс развития общественных связей "Серебряный Лучник — Самара" проводится в Самарской области в четырнадцатый раз. За это время участие в нем приняли более 700 проектов и 6 000 компаний. В 2024 году на "Серебряный Лучник" поступило 46 проектов от 500 авторов, среди которых крупнейшие предприятия, общественные организации и органы власти.
"В мире цифровых технологий современная аудитория все чаще пренебрегает печатными изданиями, отдавая предпочтение новостям из интернета. Мы поставили перед собой глобальную социальную задачу — популяризировать чтение. С помощью видеодайджестов нам удалось буквально вдохнуть в печатное издание "вторую жизнь" и значительно увеличить количество читателей. Кроме того, вторая награда за полгода существования проекта говорит о его востребованности, актуальности и значимости", — отметила, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.