Проект ТОАЗа "Видеоанонс газеты" вошел в число победителей Национальной премии в области коммуникаций "Серебряный Лучник — Самара". Медиаколлаборация корпоративного издания "Волжский химик" и ТВ-службы предприятия была отмечена в номинации "Внутрикорпоративные коммуникации". По итогам регионального этапа конкурса "Тольяттиазот" выдвинули на федеральный уровень.

Высокую оценку экспертного жюри "Видеоанонс газеты" ТОАЗа получил за актуальность, оригинальность подачи информации и эффективность. 12 роликов, которые вышли в эфир с августа 2023 года, в сумме набрали более 78 000 просмотров.

Значимость PR-проекта "Тольяттиазота", интегрирующего печатное издание в интернет-пространство, отмечена не в первый раз. Видеодайджест уже получал диплом отличника федерального конкурса "Медиалидер".

Конкурс развития общественных связей "Серебряный Лучник — Самара" проводится в Самарской области в четырнадцатый раз. За это время участие в нем приняли более 700 проектов и 6 000 компаний. В 2024 году на "Серебряный Лучник" поступило 46 проектов от 500 авторов, среди которых крупнейшие предприятия, общественные организации и органы власти.

"В мире цифровых технологий современная аудитория все чаще пренебрегает печатными изданиями, отдавая предпочтение новостям из интернета. Мы поставили перед собой глобальную социальную задачу — популяризировать чтение. С помощью видеодайджестов нам удалось буквально вдохнуть в печатное издание "вторую жизнь" и значительно увеличить количество читателей. Кроме того, вторая награда за полгода существования проекта говорит о его востребованности, актуальности и значимости", — отметила, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.