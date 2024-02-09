16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Житель Кинельского района освобожден из украинского плена "Это наша общая награда": самарский полковой священник получил редкую награду "За благодеяние" Военнослужащие военной полиции ликвидировали диверсионную группу условного противника под Самарой Трое военных из Самарской области вернулись из плена В СК рассказали, как обратиться за помощью в поиске людей в зоне СВО, с которыми потеряли связь

Армия Общество

Житель Кинельского района освобожден из украинского плена

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 8 февраля, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 100 российских военнослужащих, среди которых житель Кинельского района, сообщает Уполномоченный по правам человека в Самарской области. 

"Его жена обратилась к нам за помощью в октябре 2023 года. Во взаимодействии с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и Министерством обороны страны нами на постоянной основе велась работа по освобождению военнослужащего из плена. Только вчера утром его супруга вновь была у нас на приеме в Государственном фонде "Защитники Отечества", который мы проводили совместно с первым заместителем прокурора Самарской области, заместителем военного прокурора Самарского гарнизона и руководителем фонда, помогали ей решить накопившиеся вопросы, и буквально через несколько часов пришла эта радостная весть!", - говорится в сообщении. 

Супруга военнослужащего рассказала, что боец по телефону выходил с ней на связь, рассказал, что чувствует себя удовлетворительно, с нетерпением ждет встречи.

В свою очередь, женщина поблагодарила всех, кто помогал в освобождении мужа, за проделанную работу, а также за заботу и внимание, проявленное к ней в период проведения данной напряженной работы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Юрьевич 06 ноября 2022 14:45 "Было недопонимание": курсы начальной военной подготовки оставят в здании самарского ДОСААФ

В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Владимир безфамильный 05 мая 2022 17:32 Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

А вот вопрос, эти пацаны - срочники?

Анна Настоящая-Арутюнова 24 сентября 2017 19:27 Объекты Минобороны в регионе готовят к отопительному сезону с опережением графика

Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????

ВИКТОР САФИУЛОВ 26 октября 2015 14:01 В осенний призыв в армию уйдут более двух тысяч новобранцев

На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту

Фото на сайте

Празднование Дня ВДВ в Самаре

Празднование Дня ВДВ в Самаре

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3