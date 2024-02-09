Житель Кинельского района освобожден из украинского плена

В четверг, 8 февраля, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 100 российских военнослужащих, среди которых житель Кинельского района, сообщает Уполномоченный по правам человека в Самарской области.
"Его жена обратилась к нам за помощью в октябре 2023 года. Во взаимодействии с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и Министерством обороны страны нами на постоянной основе велась работа по освобождению военнослужащего из плена. Только вчера утром его супруга вновь была у нас на приеме в Государственном фонде "Защитники Отечества", который мы проводили совместно с первым заместителем прокурора Самарской области, заместителем военного прокурора Самарского гарнизона и руководителем фонда, помогали ей решить накопившиеся вопросы, и буквально через несколько часов пришла эта радостная весть!", - говорится в сообщении.
Супруга военнослужащего рассказала, что боец по телефону выходил с ней на связь, рассказал, что чувствует себя удовлетворительно, с нетерпением ждет встречи.
В свою очередь, женщина поблагодарила всех, кто помогал в освобождении мужа, за проделанную работу, а также за заботу и внимание, проявленное к ней в период проведения данной напряженной работы.
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