Хорватский защитник Барач покидает "Крылья Советов"

Хорватский защитник Матео Барач покидает "Крылья Советов" и продолжит карьеру в казахстанском "Актобе", сообщает официальный телеграм-канал самарского клуба.
29-летний Барач перешел в "Крылья" зимой 2022 г. на правах аренды из "Сочи". Летом того же года самарцы выкупили права на футболиста. Минувшую весну хорват провел на правах аренды в бельгийском клубе "Остенде", вернувшись летом в Самару.
Хорват сыграл за самарский клуб 30 матчей, в которых забил один гол.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?