Хорватский защитник Барач покидает "Крылья Советов"

Хорватский защитник Матео Барач покидает "Крылья Советов" и продолжит карьеру в казахстанском "Актобе", сообщает официальный телеграм-канал самарского клуба.

29-летний Барач перешел в "Крылья" зимой 2022 г. на правах аренды из "Сочи". Летом того же года самарцы выкупили права на футболиста. Минувшую весну хорват провел на правах аренды в бельгийском клубе "Остенде", вернувшись летом в Самару.

Хорват сыграл за самарский клуб 30 матчей, в которых забил один гол.