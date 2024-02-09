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Футбол Спорт

Хорватский защитник Барач покидает "Крылья Советов"

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хорватский защитник Матео Барач покидает "Крылья Советов" и продолжит карьеру в казахстанском "Актобе", сообщает официальный телеграм-канал самарского клуба.

29-летний Барач перешел в "Крылья" зимой 2022 г. на правах аренды из "Сочи". Летом того же года самарцы выкупили права на футболиста. Минувшую весну хорват провел на правах аренды в бельгийском клубе "Остенде", вернувшись летом в Самару.

Хорват сыграл за самарский клуб 30 матчей, в которых забил один гол.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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