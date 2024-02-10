16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" покинул хорватский защитник Матео Барач Хорватский защитник Барач покидает "Крылья Советов" "Крылья Советов" планируют отправить в аренду нападающего Егора Карпицкого "Крылья Советов" сыграли вничью с "Сурханом" "Крылья Советов" сыграют с клубом из Узбекистана

Футбол Спорт

"Крылья Советов" покинул хорватский защитник Матео Барач

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ФК "Крылья Советов" покинет центральный защитник Матео Барач. На протяжении профессиональной карьеры он также играл за "Сочи", "Рапид", "Осиек" и "Остенде", сообщили в пресс-службе самарского футбольного клуба.

Барач выступал за "Крылья Советов" с 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провел за самарцев 12 матчей во всех турнирах, в которых, к сожалению, не отметился результативными действиями.

Как пишет championat.com со ссылкой на данные интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

Напомним, что хорватский игрок перешел в подопечные Игоря Осинькина на правах аренды из "Сочи". Летом того же года наша команда выкупила права на футболиста. Минувшую весну защитник провел на правах аренды в бельгийском клубе "Остенде", вернувшись летом в Самару. За все время игрок сыграл за самарский клуб 30 матчей, в которых забил 1 гол.

Сообщается, что 29-летний Матео Барач продолжит карьеру в казахстанском клубе "Актобе".

Напомним, следующий матч после зимней паузы в рамках Чемпионата России "Крылья Советов" сыграют с "Ростовом" 2 марта.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3