"Крылья Советов" покинул хорватский защитник Матео Барач

ФК "Крылья Советов" покинет центральный защитник Матео Барач. На протяжении профессиональной карьеры он также играл за "Сочи", "Рапид", "Осиек" и "Остенде", сообщили в пресс-службе самарского футбольного клуба.

Барач выступал за "Крылья Советов" с 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провел за самарцев 12 матчей во всех турнирах, в которых, к сожалению, не отметился результативными действиями.

Как пишет championat.com со ссылкой на данные интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

Напомним, что хорватский игрок перешел в подопечные Игоря Осинькина на правах аренды из "Сочи". Летом того же года наша команда выкупила права на футболиста. Минувшую весну защитник провел на правах аренды в бельгийском клубе "Остенде", вернувшись летом в Самару. За все время игрок сыграл за самарский клуб 30 матчей, в которых забил 1 гол.

Сообщается, что 29-летний Матео Барач продолжит карьеру в казахстанском клубе "Актобе".

Напомним, следующий матч после зимней паузы в рамках Чемпионата России "Крылья Советов" сыграют с "Ростовом" 2 марта.