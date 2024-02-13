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Строительство Строительство и недвижимость

Определился подрядчик на реконструкцию бывшей больницы "Красного креста" в Самаре

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление капитального строительства Самарской области определилось с подрядчиком, который отреставрирует с приспособлением под поликлинику объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения - бывшую больницу Общества Красного креста, расположенную на пересечении улиц Буянова и Льва Толстого.

Напомним, начальная цена контракта составляла 39,9 млн рублей. На торги заявились три компании. Победитель должен был определиться еще в середине января, и первоначально им стало ООО "Специализированная организация "Федерал", предложившее услуги за 37,58 млн рублей. Однако контракт с компанией так и не был заключен, поскольку на проведение торгов пожаловалась в ФАС другая компания - ООО "Самторес - М". Заявку "Самторес - М" отклонили якобы из-за отсутствия лицензии на проведение реставрации ОКН, но заявитель отметил, что документ у него есть, более того, был получен еще в 2015 году и является бессрочным. Жалобу приняли к рассмотрению 23 января и торги притормозили.

Во вторник, 13 февраля, стало известно, что победителем аукциона стало ООО "Самторес - М". Подрядчик предложил выполнить реставрацию здания за 35,98 млн рублей.
Согласно техзаданию, мощность поликлиники составит 243 посещения в смену, в том числе: женская консультация — 64 посещения в смену, детское отделение с физиотерапевтическим блоком — 129 посещений в смену, административные помещения — 50 посещений в смену. Площадь земельного участка, отведенного под объект реставрации, — 7080,6 кв. м.

Проект реставрации Больницы Красного Креста разрабатывался уже дважды. Первый раз — в 2005–2006 годах (генеральный проектировщик ООО ИНК "Парекс"). В начале 2020 года стало известно, что проект реставрации выполнит ООО "Архитектурно-проектное предприятие "Раритет", предложившее услуги за 15 млн руб. при начальной (максимальной) цене лота в 21,3 млн рублей. Однако позже контракт с компанией был расторгнут.

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