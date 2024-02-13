"Крылья" обыграли астраханский "Волгарь" - 4:1

Во вторник, 13 февраля, "Крылья Советов" завершили второй Fonbet тренировочный сбор победой над "Волгарем".
Команды провели на поле три тайма по 40 минут.
Голы: 97 Жамалеттдинов, 36' (пен.); 73 Шитов, 51'; 28 Попов, 75'; 30 Соколов, 112'; 77 Писарский, 116'.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?