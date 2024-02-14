Полузащитник Академии ПФК "Крылья Советов" Данила Савельев вызван в юношескую сборную России

Полузащитник Академии ПФК "Крылья Советов" 2008 г.р. Данила Савельев вызван в юношескую сборную России, сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

"Сборная России 2008 г. р. под руководством тренерского штаба Станислава Коротаева с 18 по 24 февраля примет участие в международном турнире в Минске. Футболисты в рамках Кубка развития сыграют в группе А с Беларусью, Узбекистаном и Азербайджаном", — отмечается в сообщении.

В воскресенье, 18 февраля, в 11:30 состоится матч Россия U-16 — Узбекистан U-17, во вторник, 20 числа, в 12:00 играют Россия U-16 — Азербайджан U-16, в четверг, 22 февраля, в 16:40 — Беларусь U-16 — Россия U-17.

Все матчи пройдут по самарскому времени.