Полузащитник Академии ПФК "Крылья Советов" Данила Савельев вызван в юношескую сборную России

Полузащитник Академии ПФК "Крылья Советов" 2008 г.р. Данила Савельев вызван в юношескую сборную России, сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.
"Сборная России 2008 г. р. под руководством тренерского штаба Станислава Коротаева с 18 по 24 февраля примет участие в международном турнире в Минске. Футболисты в рамках Кубка развития сыграют в группе А с Беларусью, Узбекистаном и Азербайджаном", — отмечается в сообщении.
В воскресенье, 18 февраля, в 11:30 состоится матч Россия U-16 — Узбекистан U-17, во вторник, 20 числа, в 12:00 играют Россия U-16 — Азербайджан U-16, в четверг, 22 февраля, в 16:40 — Беларусь U-16 — Россия U-17.
Все матчи пройдут по самарскому времени.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?