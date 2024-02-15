Жительница Самарской области потеряла 70 тыс. руб. в фальшивом интернет-магазине

В Самарской области 31-летняя местная жительница лишилась денег из-за интернет-мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Женщина на сайте знакомого ей магазина оформила онлайн-заказ кухонного гарнитура. После этого ей позвонил якобы администратор магазина и попросил подтвердить заказ на сайте и оплатить его. Потерпевшая выполнила все указания и заплатила 70 тыс. рублей. Однако в назначенный день заказ не привезли. Она несколько раз звонила общавшемуся с ней администратору, но номер был недоступен. Сайта, на котором она оформляла заказ, тоже больше не было.

Тогда женщина нашла у себя телефон реального администратора офлайн-магазина, поскольку раньше уже была их клиентом, и связалась с ним. Выяснилось, что никакого онлайн-заказа за ней не числится, номер звонившего ранее человека не принадлежал магазину, а адрес реального сайта отличается от ссылки, по которой потерпевшая проходила, чтобы оформить заказ.

Теперь по факту мошенничества возбудили уголовное дело.