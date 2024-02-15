В театре драмы пройдет творческий вечер Надежды Поповой и Федора Степаненко

В четверг, 22 февраля, в 19:00 на экспериментальной сцене Самарского театра драмы пройдет творческий вечер Надежды Поповой и заслуженного артиста Самарской области Федора Степаненко "Семейный альбом: Надежда Попова и Федор Степаненко. История любви" (12+).
Этот творческий вечер откроет цикл встреч с театральными парами, посвященный Году семьи. Актеры Самарского драмтеатра Надежда Попова и Федор Степаненко вместе почти 20 лет, воспитывают двух сыновей. На встрече артисты поделятся историями о своей жизни и творчестве, а также ответят на вопросы зрителей.
Вход на мероприятие по пригласительным билетам, которые можно получить бесплатно в кассе театра. Количество билетов ограничено, их наличие можно уточнить в кассе театра по телефону +7 (846) 333-33-48).
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.