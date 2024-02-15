В театре драмы пройдет творческий вечер Надежды Поповой и Федора Степаненко

В четверг, 22 февраля, в 19:00 на экспериментальной сцене Самарского театра драмы пройдет творческий вечер Надежды Поповой и заслуженного артиста Самарской области Федора Степаненко "Семейный альбом: Надежда Попова и Федор Степаненко. История любви" (12+).

Этот творческий вечер откроет цикл встреч с театральными парами, посвященный Году семьи. Актеры Самарского драмтеатра Надежда Попова и Федор Степаненко вместе почти 20 лет, воспитывают двух сыновей. На встрече артисты поделятся историями о своей жизни и творчестве, а также ответят на вопросы зрителей.

Вход на мероприятие по пригласительным билетам, которые можно получить бесплатно в кассе театра. Количество билетов ограничено, их наличие можно уточнить в кассе театра по телефону +7 (846) 333-33-48).