ФРТ взыскал с владельца "Гороса" 863 млн руб. за достройку долевки

Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" (ФРТ) взыскала 863 млн руб. убытков с владельца ООО "Горос" Павла Постоловского.

В иске Фонд заявлял о требованиях в размере 1,4 млрд руб. за достройку дома на ул. Советской/Черемшанской, застройщиком которого ранее выступало ООО "Горос".

Напомним, строительство объекта остановилось в 2010 г. на стадии 15% готовности. В 2013 г. в отношении застройщика была введена процедура банкротства. Деньги в долевку вложил 371 человек.

Сначала дом решено было достраивать, потом его включили в список объектов, строительство которых признано невозможным и нецелесообразным. Поиск инвестора продолжился. В рамках банкротства "Гороса" имущество и обязательства застройщика передали Региональному фонду по защите прав граждан - участников долевого строительства. Генподрядчиком на площадке стало ООО "Строительная компания Сервис-Д" Анатолия Давидюка.

При оценке три секции дома были признаны аварийными. Их снесли и построили новые. В конце 2023 г. министерство строительства Самарской области отчиталось о сдаче шестисекционного дома в эксплуатацию.

В начале прошлого года "Фонд развития территорий" обратился в арбитражный суд с требованием к бывшему руководителю и совладельцу ООО "Горос" Павлу Постоловскому компенсировать убытки на строительство объектов в размере 440,9 млн рублей. Позже сумма иска увеличилась до 1,4 млрд рублей. Суд удовлетворил требования на 863 млн рублей. В 2019 г. сообщалось, что на достройку шести секций здания необходимо 545 млн рублей.