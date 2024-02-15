16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ФРТ взыскал с владельца "Гороса" 863 млн руб. за достройку долевки Определился подрядчик на реконструкцию бывшей больницы общества Красного Креста в Самаре Самарский союз архитекторов предложил доработать проект по внесению изменений в ПЗЗ В Советском районе Самары снесут аварийный дом и построят многоэтажку Власти Самары не разрешили застройщику возводить многоэтажки на ул. Демократической

Строительство Строительство и недвижимость

ФРТ взыскал с владельца "Гороса" 863 млн руб. за достройку долевки

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" (ФРТ) взыскала 863 млн руб. убытков с владельца ООО "Горос" Павла Постоловского.

Фото: https://vk.com/minstroy63

В иске Фонд заявлял о требованиях в размере 1,4 млрд руб. за достройку дома на ул. Советской/Черемшанской, застройщиком которого ранее выступало ООО "Горос".

Напомним, строительство объекта остановилось в 2010 г. на стадии 15% готовности. В 2013 г. в отношении застройщика была введена процедура банкротства. Деньги в долевку вложил 371 человек.

Сначала дом решено было достраивать, потом его включили в список объектов, строительство которых признано невозможным и нецелесообразным. Поиск инвестора продолжился. В рамках банкротства "Гороса" имущество и обязательства застройщика передали Региональному фонду по защите прав граждан - участников долевого строительства. Генподрядчиком на площадке стало ООО "Строительная компания Сервис-Д" Анатолия Давидюка.

При оценке три секции дома были признаны аварийными. Их снесли и построили новые. В конце 2023 г. министерство строительства Самарской области отчиталось о сдаче шестисекционного дома в эксплуатацию.

В начале прошлого года "Фонд развития территорий" обратился в арбитражный суд с требованием к бывшему руководителю и совладельцу ООО "Горос" Павлу Постоловскому компенсировать убытки на строительство объектов в размере 440,9 млн рублей. Позже сумма иска увеличилась до 1,4 млрд рублей. Суд удовлетворил требования на 863 млн рублей. В 2019 г. сообщалось, что на достройку шести секций здания необходимо 545 млн рублей.

 В 2017 г. Павел Постоловский был повторно судим за мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере, легализации доходов, полученных преступным путем, и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он и фирма "Горос" с 2010 по 2013 г. собрали около 200 млн руб. на строительство дома на пересечении улиц Черемшанской и Советской. На судебных заседаниях Постоловский полностью признавал вину.

Гид потребителя

Последние комментарии

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

Hillary Ouatro 22 декабря 2022 12:20 Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

Значит слушания это фикция

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Кристина Салихова 08 июля 2022 08:06 В "Кошелев-Парке" в 2021 году появится центральная площадь с водопадом и экстрим-парком

А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3