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Строительство Строительство и недвижимость

В "долевке" "Гороса" на ул. Советской снесли три секции

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На проблемном объекте ООО "Горос" на ул. Советской/Черемшанской в Кировском районе возобновлены строительно-монтажные работы, сообщает министерство строительства Самарской области.

Фото: министерство строительства Самарской области

Завершен демонтаж 2, 5 и 6-й секций. Оценка показала, что несущие конструкции этих строений находятся в аварийном состоянии, поэтому продолжать строительно-монтажные работы оказалось невозможно. На месте аварийных секций будут возведены новые.

Подрядчик приступил к подготовительным работам. На территории установлен башенный кран, ведется выемка и вывоз грунта. Срок завершения строительства — четвертый квартал 2023 года.

Напомним, ООО "Горос" планировало к 2008 г. возвести 16-этажный многоквартирный комплекс, однако не справилось с обязательствами, и в 2013 г. в отношении застройщика была введена процедура банкротства. Готовность здания составляла около 20%.

Свои деньги в объект вложили 371 человек. По состоянию на 2019 г. объем средств, необходимых на достройку шести секций здания, оценивался в 545 млн рублей.

Сейчас имущество и обязательства застройщика переданы Региональному фонду по защите прав граждан - участников долевого строительства.

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Последние комментарии

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

Ольга Жметко 02 ноября 2021 13:59 "Прогресс-Н" рассказал о ситуации с долевками на Революционной и Советской Армии

Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍

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