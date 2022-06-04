В "долевке" "Гороса" на ул. Советской снесли три секции

На проблемном объекте ООО "Горос" на ул. Советской/Черемшанской в Кировском районе возобновлены строительно-монтажные работы, сообщает министерство строительства Самарской области.

Завершен демонтаж 2, 5 и 6-й секций. Оценка показала, что несущие конструкции этих строений находятся в аварийном состоянии, поэтому продолжать строительно-монтажные работы оказалось невозможно. На месте аварийных секций будут возведены новые.

Подрядчик приступил к подготовительным работам. На территории установлен башенный кран, ведется выемка и вывоз грунта. Срок завершения строительства — четвертый квартал 2023 года.

Напомним, ООО "Горос" планировало к 2008 г. возвести 16-этажный многоквартирный комплекс, однако не справилось с обязательствами, и в 2013 г. в отношении застройщика была введена процедура банкротства. Готовность здания составляла около 20%.

Свои деньги в объект вложили 371 человек. По состоянию на 2019 г. объем средств, необходимых на достройку шести секций здания, оценивался в 545 млн рублей.

Сейчас имущество и обязательства застройщика переданы Региональному фонду по защите прав граждан - участников долевого строительства.