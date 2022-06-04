В "долевке" "Гороса" на ул. Советской снесли три секции

На проблемном объекте ООО "Горос" на ул. Советской/Черемшанской в Кировском районе возобновлены строительно-монтажные работы, сообщает министерство строительства Самарской области.
Завершен демонтаж 2, 5 и 6-й секций. Оценка показала, что несущие конструкции этих строений находятся в аварийном состоянии, поэтому продолжать строительно-монтажные работы оказалось невозможно. На месте аварийных секций будут возведены новые.
Подрядчик приступил к подготовительным работам. На территории установлен башенный кран, ведется выемка и вывоз грунта. Срок завершения строительства — четвертый квартал 2023 года.
Напомним, ООО "Горос" планировало к 2008 г. возвести 16-этажный многоквартирный комплекс, однако не справилось с обязательствами, и в 2013 г. в отношении застройщика была введена процедура банкротства. Готовность здания составляла около 20%.
Свои деньги в объект вложили 371 человек. По состоянию на 2019 г. объем средств, необходимых на достройку шести секций здания, оценивался в 545 млн рублей.
Сейчас имущество и обязательства застройщика переданы Региональному фонду по защите прав граждан - участников долевого строительства.
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍