Недостроенную долевку на ул. Советской в Самаре передали фонду по защите прав дольщиков

В Самаре суд принял решение о передаче недостроенного объекта ООО "Горос", который расположен на улицах Советская - Черемшанская.
Решением суда имущество и обязательства застройщика переданы Региональному фонду по защите прав граждан-участников долевого строительства, сообщает министерство строительства Самарской области.
Напомним, ООО "Горос" планировало к 2008 г. возвести 16-этажный многоквартирный комплекс на пересечении ул. Советской/Черемшанской в Кировском районе Самары, однако компания не справилась с обязательствами, и в 2013 г. в отношении нее была введена процедура банкротства. Готовность здания составляет около 20%.
Свои деньги в объект вложили 371 человек. По состоянию на 2019 г. объем средств, необходимых на достройку 6 секций здания, оценивался в 545 млн рублей.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Сама идея неплоха, но проект возможно требует доработки.
Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.