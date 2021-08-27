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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Недостроенную долевку на ул. Советской в Самаре передали фонду по защите прав дольщиков

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд принял решение о передаче недостроенного объекта ООО "Горос", который расположен на улицах Советская - Черемшанская.

Фото: twitter.com/Minstroy63

Решением суда имущество и обязательства застройщика переданы Региональному фонду по защите прав граждан-участников долевого строительства, сообщает министерство строительства Самарской области. 

Напомним, ООО "Горос" планировало к 2008 г. возвести 16-этажный многоквартирный комплекс на пересечении ул. Советской/Черемшанской в Кировском районе Самары, однако компания не справилась с обязательствами, и в 2013 г. в отношении нее была введена процедура банкротства. Готовность здания составляет около 20%.

Свои деньги в объект вложили 371 человек. По состоянию на 2019 г. объем средств, необходимых на достройку 6 секций здания, оценивался в 545 млн рублей.

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