В Сызрани возбудили уголовное дело из-за нападения бродячих собак

Сызранские следователи возбудили уголовное дело по факту нападения животных на женщину. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Инцидент произошел 15 февраля. На пострадавшую напали бродячие собаки, женщина получила травмы.
Уголовное дело возбудили по ст. 293 УК РФ ("Халатность").
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..