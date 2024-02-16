16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Театр драмы покажет документальный спектакль о Самаре "НА ДНЕ.DOC" Новое здание театра "Грань" планируется открыть до конца 2024 года В марте в Самаре пройдет фестиваль оперного искусства "Славянский дом" Продолжается прием заявок на конкурс афиш и плакатов фестиваля "Театральное Приволжье" Самарский театр драмы оснастили новым световым оборудованием на 37 млн рублей

Театр Культура

Самарский академический театр оперы и балета приглашает на оперу "Царская невеста"

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Международный фестиваль оперного искусства "Славянский дом" представляет оперу "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова. Представление пройдет 15 марта (12+).

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

В основе сюжета лежит одноименная драма Л. Мея, повествующая о печальной истории Марфы Собакиной — третьей жены Ивана Грозного, которая была выбрана царем на смотринах и умерла, не успев даже стать его фактической женой.

Либретто Николая Римского-Корсакова и Ильи Тюменева.

Приглашенные артисты:

Дирижер — народный артист СССР Юрий Симонов;

Григорий Грязной — Владислав Куприянов (Мариинский театр);

Марфа Собакина — Ксения Нестеренко (Новая Опера).

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3