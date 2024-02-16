Самарский академический театр оперы и балета приглашает на оперу "Царская невеста"

Международный фестиваль оперного искусства "Славянский дом" представляет оперу "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова. Представление пройдет 15 марта (12+).
В основе сюжета лежит одноименная драма Л. Мея, повествующая о печальной истории Марфы Собакиной — третьей жены Ивана Грозного, которая была выбрана царем на смотринах и умерла, не успев даже стать его фактической женой.
Либретто Николая Римского-Корсакова и Ильи Тюменева.
Приглашенные артисты:
Дирижер — народный артист СССР Юрий Симонов;
Григорий Грязной — Владислав Куприянов (Мариинский театр);
Марфа Собакина — Ксения Нестеренко (Новая Опера).
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.