Самарский академический театр оперы и балета приглашает на оперу "Царская невеста"

Международный фестиваль оперного искусства "Славянский дом" представляет оперу "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова. Представление пройдет 15 марта (12+).

В основе сюжета лежит одноименная драма Л. Мея, повествующая о печальной истории Марфы Собакиной — третьей жены Ивана Грозного, которая была выбрана царем на смотринах и умерла, не успев даже стать его фактической женой.

Либретто Николая Римского-Корсакова и Ильи Тюменева.

Приглашенные артисты:

Дирижер — народный артист СССР Юрий Симонов;

Григорий Грязной — Владислав Куприянов (Мариинский театр);

Марфа Собакина — Ксения Нестеренко (Новая Опера).