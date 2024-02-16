Водитель, проехавшийся по тротуару в Тольятти, не ушел от правосудия

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В Тольятти сотрудники ГИБДД нашли водителя, нарушившего ПДД и попавшего на видео в Интернет. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области