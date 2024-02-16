В жилой массив "Сокские зори" около Самары провели газ

В пятницу, 16 февраля, министр энергетики России Николай Шульгинов в рамках рабочего визита в Самарскую область вместе с губернатором Дмитрием Азаровым принял участие в церемонии запуска первого этапа внутрипоселковых газовых сетей в жилом массиве "Сокские зори" села Малая Царевщина (Красноярский район).

Протяженность первого этапа внутрипоселковых газовых сетей в массиве "Сокские зори" составляет один километр. Уже сегодня к сетям готовы подключить около 30 домовладений массива. До конца 2024 г. будет проложено около 8 км внутрипоселковых сетей для газификации 400 построенных домов, а также участков, отведенных на этой территории под перспективную застройку. Проект реализуется в рамках программы развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2021–2025 годы.

"Для жителей это важное событие. Теперь у них будут совершенно другие условия, уверен, люди это оценят, — сказал министр энергетики России Николай Шульгинов. — Хочу поблагодарить строителей, руководителей, правительство Самарской области за хорошо выполненную работу. Желаю жителям массива "Сокские зори" безопасного использования газа в быту".

Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что вопросам газификации правительство Самарской области уделяет особое внимание.

"Сегодня мы по программе газификации подключаем еще один населенных пункт в Самарской области. Уже 30 домовладений получат газ сегодня, планы у нас — в течение года всего подключить 400 домовладений. Уверен, с задачами справимся в кратчайшие сроки", — сказал глава региона.

Строительство первого этапа внутрипоселковых газовых сетей в массиве "Сокские зори" планировалось выполнить в течение 2024 г., но работы были завершены уже в середине февраля.

"Первый квартал еще не закончился, а газопровод уже подключен. Работа ведется профессионально. Так держать! Мы рады развивающемуся с "Газпромом" сотрудничеству. Рады тому, что все наши общие цели, которые мы ставим, реализуются опережающими темпами, как и строительство этого газопровода", — отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор поблагодарил министра энергетики России за поддержку региона в решении задач по газификации, которые поставлены президентом страны. "Николай Григорьевич, вам огромное спасибо за внимание к региону, содействие в реализации масштабных проектов на территории региона. Мы сегодня обсудили целый комплекс вопросов развития энергетической отрасли, и спасибо, что помогаете нам реализовывать задачи по газификации, которые поставлены перед Самарской областью нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, — сказал губернатор. — Вне всякого сомнения, реализация этих задач дает возможность повысить уровень благосостояния людей, сэкономить время — те, кто использует для отопления дрова, это почувствуют. Считается, что газификация сокращает трудозатраты где-то на три часа в день — не надо затапливать, поддерживать тепло. А те, кто использует электричество для отопления, почувствуют экономию средств, а значит, это повышение уровня благосостояния".

Заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО "Газпром межрегионгаз" Олег Ляпустин отметил высокую эффективность программы газификации в Самарской области, отметив совместную работу с регионом в ее реализации.

"Хотел бы поблагодарить за это правительство региона и лично Дмитрия Игоревича Азарова. Президент поручил завершить газификацию страны поэтапно к 2030 году. На примере того, как слаженно работают "Газпром" и региональные власти, уверен, в Самарской области эта задача будет выполнена совместными усилиями точно в срок, — сказал Олег Ляпустин. — Уровень газификации Самарской области уже очень высок, и в рамках реализации пятилетней программы мы дополнительно расширяем для жителей региона возможности по использованию природного газа. Так, будут проложены сети для газификации домовладений в четырех районах субъекта: Сызранском, Безенчукском, Волжском и Красноярском, проведена модернизация более 10 источников газоснабжения, построены два газопровода-отвода и ГРС в Волжском и Сергиевском районах. Все эти проекты создадут условия для подключения новых потребителей и увеличения подачи газа существующим".