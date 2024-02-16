Победители "Театрального Приволжья" поработают с мастерами ГИТИСа

Победители фестиваля "Театральное Приволжье" проведут восемь дней в творческой поездке на теплоходе с мастерами ГИТИСа.

В V юбилейном сезоне организаторы подготовили для лауреатов фестиваля абсолютно новую награду. Лучшие детские и молодежные коллективы (1-3-е места), а также победители в индивидуальных номинациях получат уникальную возможность поработать с педагогами Российского института театрального искусства ГИТИС на теплоходе по реке Волге и стать частью Фестиваля-лаборатории "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024".

С 27 мая по 3 июня на борту теплохода "А. С. Попов" педагоги и режиссеры Российского института театрального искусства ГИТИС (Москва) будут работать с молодыми актерами. Помимо лауреатов фестиваля "Театральное Приволжье", в лаборатории примут участие актеры театров и студенты театральных учреждений из 14 регионов Приволжского федерального округа.

В течение восьми дней режиссеры-выпускники ГИТИСа вместе с актерами подготовят свои эскизы к будущим спектаклям и презентуют их в городах-участниках фестиваля: Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Ульяновске, Самаре, Саратове. Великая русская река Волга и классика русского театра — связующие звенья проекта и ключевые тематики эскизов.

Напомним, что лауреаты Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье" будут определены 27 марта в Ижевске во Всемирный день театра. В ходе онлайн-трансляции представители каждого региона огласят свои решения по лучшим конкурсным театральным постановкам сезона. По сумме баллов определятся победители в номинациях "Лучший молодежный спектакль", "Лучший детский спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучшее музыкальное оформление" и "Лучшее художественное оформление". По решению экспертного жюри представлять Самарскую область на окружном этапе фестиваля весной 2024 г. будут следующие коллективы:

в номинации "Лучший детский спектакль" — творческая мастерская "Юные гении" с Рок-ораторией "Воскресенье. Черный Январь"

в номинации "Лучший молодежный спектакль" губернию представит театральная студия "Труппа "Отрадного" МБУК "Дворец культуры "Россия" городского округа Отрадный Самарской области, мюзикл "Алабин".

Результаты регионального этапа V юбилейного сезона стали рекордными не только для Самарской области, а это 125 поступивших видеозаписей от участников, представляющих 21 город и район 63-го региона, но и для всего проекта в целом. Впервые участие в фестивале "Театральное Приволжье" приняли около 20 тыс. молодых актеров от 6 до 35 лет из 1312 непрофессиональных театральных коллективов округа.