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Армия Общество

Самарского майора наградили медалью "За отвагу"

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Наш земляк Игорь К. проявил самоотверженность при выполнении задач специальной военной операции.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Военнослужащий родился в поселке Рощинский Волжского района. Там же заканчивал школу. С 2003 по 2006 г. учился в Самарском государственном профессионально-педагогическом колледже (ныне — Поволжский государственный колледж).

Сейчас он — гвардии майор отдельного реактивного артиллерийского соединения Восточного военного округа.

Ранее бойцу уже вручали медали Жукова и "За боевые отличия". Тогда были отмечены мужество и решительность военнослужащего при выполнении задач в боевых условиях, сопряжённых с риском для жизни. Нынешнюю — "За отвагу" — Игорь получил по Указу президента России за самоотверженность при выполнении задач специальной военной операции.

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