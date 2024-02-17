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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Анастасия Кнор: "Необходимо наладить коммуникацию между инвесторами и властью для начала сделок с историческими домами в Самаре"

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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15-16 февраля в Самаре прошла стратегическая сессия "Инвестируй в историю". Организаторами мероприятия выступили администрация Самары, Самарский государственный технический университет и СРОО "За информационное общество" при поддержке правительства Самарской области и Фонда президентских грантов.

Фото: Диана Дисонова

Более 200 участников со всей России собрались, чтобы послушать выступления спикеров и узнать больше об аренде и купле-продаже исторических домов в Самаре.

В программу стратегической сессии вошли лекции трех секций: форум инвесторов в историческую недвижимость "Ярмарка домов и кварталов", "Фестиваль городских инициатив", деловая программа "Власть и бизнес". Спикеры из Москвы, Нижнего Новгорода, Томска, Калининграда, Сысерти, Зарайска и Выборга поделились успешными практиками работы с наследием в своих городах.

О своих проектах рассказали и самарские инвесторы: участники познакомились с историями реставрации гастропаба "Кухмистерская", архитектурного бюро в "Доме птиц", барного особняка "Посольство".

"Историческая часть города — наше сокровище, все самые красивые здания именно там, они построены до 1917 года. Поэтому задача каждого социально ответственного бизнеса — сохранить это наследие. У нас в руках будущее города. В декабре мы открыли уникальный барный особняк "Посольство". Бар находится в историческом здании в центре Самары в особняке купца Александра Савельева, в этом же здании в 1941–1943 гг. находилось посольство Чехословакии. При помощи концепции заведения мы отразили культурное наследие особняка — соединили атмосферу кутежа 19-го века и настоящего времени", — рассказал генеральный директор самарского ресторанного холдинга Milimon Family Евгений Реймер.

Татьяна Вавилонская, профессор СамГТУ и руководитель группы по созданию Концепции развития исторического поселения г. о. Самара, представила регламенты в сфере охраны наследия и рассказала, как работать с исторической недвижимостью.

Организаторы признаются, что цель форума — наладить коммуникацию между инвесторами и органами власти для начала сделок по аренде и купле-продаже исторических домов в Самаре в 2024 году. С этой целью Анастасия Кнор, директор СРОО "За информационное общество", представила участникам сессии девять домов, самарских инвестиционных лотов исторической недвижимости.

"Я надеюсь, что коммуникация органов власти и инвесторов станет более прозрачной. Сейчас, к сожалению, все сами по себе. Задача, миссия нашей организации — сведение этих двух игроков вместе. Сложность заключается в том, что у бизнеса одни запросы, у власти — другие — программы, регламенты, свои правила. Поэтому они не могут найти общий язык. Но сегодняшний форум — площадка взаимодействия, чтобы дать бизнесу инструкцию: куда идти, где искать, с кем разговаривать. Надеюсь, в результате стратегической сессии что мы зароним зерно, благодаря которому власть и инвесторы будут вести конструктивный диалог, уже без нашей помощи", — делится Анастасия.

"У нас в Оренбурге много вопросов: как продвигать аренду недвижимости? Что с программой "Дом за рубль"? Что делать с историческими домами? Поэтому я и приехала в Самару, чтобы найти ответы и провести круглый стол в своем городе. Организация сессии — восторг! Примерно такие же форумы проводятся и в других городах, но здесь продумана как и теория, так и практика, — поделилась председатель оренбургского регионального отделения ВООПИиК Вера Арнгольд. — История — это скрепы, на которых все держится. Наши города уникальны, они не должны быть похожи друг на друга. Нам есть чем обмениваться друг с другом, поэтому я желаю форуму повторяться! Методики, полученные здесь, на сессии, я обязательно буду рекомендовать в Оренбурге. Давайте сделаем как в Самаре?!".

Завершился форум дискуссией "Я инвестор" в формате вопрос-ответ. Потенциальные инвесторы и представители органов власти обсудили организацию процесса по передаче в аренду или продажу исторических объектов недвижимости.

В 2023 г. была проведена большая работа градозащитных организаций Самары: стартовала работа над Концепцией развития исторического поселения, принята новая муниципальная программа "Дом за рубль", которая позволяет на льготных условиях продавать объекты культурного наследия, находящиеся в собственности города, ведется работа с общественными проектами, как "Том Сойер Фест", ВООПИК и "Ярмарка кварталов".

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Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

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