16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Артиллеристы ЦВО провели репетицию праздничного салюта к Дню защитника Отечества под Самарой Самарец Владимир Тесло стал Героем России Самарского майора наградили медалью "За отвагу" Житель Кинельского района освобожден из украинского плена "Это наша общая награда": самарский полковой священник получил редкую награду "За благодеяние"

Армия Общество

Артиллеристы ЦВО провели репетицию праздничного салюта к Дню защитника Отечества под Самарой

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Артиллеристы мотострелкового соединения общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) провели репетицию праздничного салюта, который состоится 23 февраля в честь Дня защитника Отечества на волжской набережной в Самаре.

Фото: пресс-служба ЦВО

Тренировка артиллерийской батареи проходила на полигоне "Рощинский" в Самарской области. Военнослужащие выполнили залпы из 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Артиллерийские расчеты отработали сборку салютных кассет и синхронность выстрелов из пушек.

Световое представление пройдет на набережной Волги 23 февраля, начало в 21:00 по местному времени.

Длительность праздничного салюта составит около 20 минут, за это время будет совершено 30 залпов из гаубиц, а из салютных установок в небо будет выпущено более 350 фейерверков "Вега" и "Ассоль".

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Юрьевич 06 ноября 2022 14:45 "Было недопонимание": курсы начальной военной подготовки оставят в здании самарского ДОСААФ

В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Владимир безфамильный 05 мая 2022 17:32 Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

А вот вопрос, эти пацаны - срочники?

Анна Настоящая-Арутюнова 24 сентября 2017 19:27 Объекты Минобороны в регионе готовят к отопительному сезону с опережением графика

Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????

ВИКТОР САФИУЛОВ 26 октября 2015 14:01 В осенний призыв в армию уйдут более двух тысяч новобранцев

На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту

Фото на сайте

Празднование Дня ВДВ в Самаре

Празднование Дня ВДВ в Самаре

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3