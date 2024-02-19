Артиллеристы ЦВО провели репетицию праздничного салюта к Дню защитника Отечества под Самарой

Артиллеристы мотострелкового соединения общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) провели репетицию праздничного салюта, который состоится 23 февраля в честь Дня защитника Отечества на волжской набережной в Самаре.

Тренировка артиллерийской батареи проходила на полигоне "Рощинский" в Самарской области. Военнослужащие выполнили залпы из 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Артиллерийские расчеты отработали сборку салютных кассет и синхронность выстрелов из пушек.

Световое представление пройдет на набережной Волги 23 февраля, начало в 21:00 по местному времени.

Длительность праздничного салюта составит около 20 минут, за это время будет совершено 30 залпов из гаубиц, а из салютных установок в небо будет выпущено более 350 фейерверков "Вега" и "Ассоль".