"Крылья" вничью сыграли с "Динамо"

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В понедельник, 19 февраля, первый матч с "Динамо" на Fonbet тренировочном сборе "Крылья Советов" сыграли вничью.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"