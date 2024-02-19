"Крылья" вничью сыграли с "Динамо"

В понедельник, 19 февраля, первый матч с "Динамо" на Fonbet тренировочном сборе "Крылья Советов" сыграли вничью.
Единственный гол на счету Дениса Якубы.
В 18:00 самарцы сыграют с динамовцами еще одну игру.
В понедельник, 19 февраля, первый матч с "Динамо" на Fonbet тренировочном сборе "Крылья Советов" сыграли вничью.
Единственный гол на счету Дениса Якубы.
В 18:00 самарцы сыграют с динамовцами еще одну игру.
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Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?