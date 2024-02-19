О спецоперации - из первых уст: в Самаре состоялась встреча участников СВО с молодежью

Насколько это сложно — оставить семью, когда отправляешься отстаивать интересы Родины? Какая была первая мысль, когда стало известно о начале СВО? И каково это — неделями обходиться без тепла и электричества? Это — лишь часть вопросов, которые молодежь задала участникам СВО на специальной встрече "Разговор с героем", которая 19 февраля прошла в Штабе общественной поддержки Самарской области.

Самарским студентам и активистам "Молодой гвардии" о своих личных историях и быте на фронте рассказали два бойца — Руслан и Максим. Модерировала встречу руководитель "Комитета семей воинов Отечества" Самарской области Екатерина Колотовкина.

Руслан (позывной "Туман") участвует в СВО с самых первых дней. Воинское звание — командир группы специального назначения. Сейчас находится в отпуске по семейным обстоятельствам: у бойца родилась дочка.

"Туман" рассказал, что согласился на встречу, так как считает важным лично рассказать о том, что происходит за "ленточкой".

"Сейчас очень много фейков, которые не в лучшем свете выставляют наши Вооруженные силы. В интернете я видел много видео, где оскорбляли нас, говорили какие мы плохие. Я скажу так: это все фейк! Для этого и нужны такие встречи, чтобы люди узнавали всю информацию от нас: тех, кто непосредственно принимает участие в специальной военной операции", — отметил Руслан.

Второй боец, Максим, до начала СВО работал главным инженером. Но когда началась СВО, решил, что не сможет остаться здесь, когда острие событий там, на передовой. В спецоперации участвуют и два родных брата Максима.

"Очень отрадно осознавать, что, когда пришел внешний враг, объединилась вся страна. Когда получаешь гуманитарку, когда читаешь письма, которые приходят на фронт от детей, молодежи, старшего поколения, нет-нет, да и навернутся слезы на глаза. Я теперь всегда с собой ношу письмо 11-летнего мальчика, юнармейца, оно мне очень дорого", — поделился впечатлениями Максим.

После беседы с участниками спецоперации молодежь примерила военное обмундирование и посмотрела выставку "Лица армии".

"В этот момент, когда вся страна обсуждает и поддерживает наши войска на фронте, очень важно говорить, кто это сделал. На выставке сегодня мы представили ребят, это разведчики нашей армии. Их лица закрыты, потому что эти ребята выполняют специальные задания на СВО, и их показывать мы не можем", — пояснила Екатерина Колотовкина.