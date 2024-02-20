Повышение платы за вывоз мусора в частных домах хотят отложить до 2027 года

Областные власти хотят отложить до 1 июля 2027 г. введение норматива накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для индивидуальных жилых домов в муниципальных районах региона. Проект соответствующего приказа департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликован на официальном сайте правительства региона для антикоррупционной экспертизы.
Сейчас для индивидуальных жилых домов в муниципальных районах области применяются нормативы накопления ТКО, установленные для многоквартирных домов, а именно 1,95 кубометра в год на человека.
Предполагалось, что с 1 июля 2024 г. вступят в силу изменения, и норматив для владельцев частных домов составит 2,7 кубометра в год на человека. Но региональные власти хотят отложить нововведение еще на три года. Такое решение объясняется желанием минимизировать негативные социальные последствия в системе обращения с ТКО на территории Самарской области. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту приказа.
Кстати, изначально планировалось, что собственный норматив для владельцев жилых домов в районах области будет введен еще с 1 июля 2023 года (речь шла о тех же 2,7 кубометра в год на человека). Но год назад власти решили отложить повышение до лета 2024 года — по тем же причинам, что озвучиваются сейчас.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!