Повышение платы за вывоз мусора в частных домах хотят отложить до 2027 года

Областные власти хотят отложить до 1 июля 2027 г. введение норматива накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для индивидуальных жилых домов в муниципальных районах региона. Проект соответствующего приказа департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликован на официальном сайте правительства региона для антикоррупционной экспертизы.

Сейчас для индивидуальных жилых домов в муниципальных районах области применяются нормативы накопления ТКО, установленные для многоквартирных домов, а именно 1,95 кубометра в год на человека.

Предполагалось, что с 1 июля 2024 г. вступят в силу изменения, и норматив для владельцев частных домов составит 2,7 кубометра в год на человека. Но региональные власти хотят отложить нововведение еще на три года. Такое решение объясняется желанием минимизировать негативные социальные последствия в системе обращения с ТКО на территории Самарской области. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Кстати, изначально планировалось, что собственный норматив для владельцев жилых домов в районах области будет введен еще с 1 июля 2023 года (речь шла о тех же 2,7 кубометра в год на человека). Но год назад власти решили отложить повышение до лета 2024 года — по тем же причинам, что озвучиваются сейчас.