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Преступления Происшествия

В Самаре закончили следствие по делу задержанного ФСБ с миллионами "для ГРУ"

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские следователи закончили основную работу по необычному уголовному делу. Его фигурантом стал юрист по фамилии Осипов — он пытается доказать, что "честно нес взятку".

Напомним, все началось с того, что 15 марта представлявший интересы фирмы "ТехноСтройГрупп-1" Осипов попался оперативникам. Спецоперацию силовики проводили у стоянки ТЦ "ГудОК" в Самаре.

"Мужчина знал о намерении собственников строительной фирмы региона сменить учредителя и директора и предложил выступить в качестве посредника при передаче 8,2 млн руб. неустановленным сотрудникам ФСБ России и ГРУ ГШ ВС России", — рассказали тогда журналистам представители УФСБ по Самарской области.

"ТехноСтройГрупп-1" занимается строительством промышленных и гражданских объектов, в том числе особо опасных и технически сложных.

Причастность сотрудников ФСБ России и ГРУ ГШ ВС России к противоправной деятельности не подтвердилась, рассказывали в ФСБ. А Осипов подпал под обвинения в мошенничестве.

Дальше подозреваемый юрист решил сотрудничать со следствием и даже написал явку с повинной в еще одном преступлении. В этом случае речь идет о получении им 12 млн руб. для передачи в ФНС для снижения официальной суммы налогов.

Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество" — наказание по ней может быть меньше, чем за посредничество во взяточничестве. Но Осипов пытается доказать, что он не мошенник, а "честный коррупционер".

Как ранее сообщали адвокаты, были записи переговоров о том, что Осипов мог нести именно взятку, а не обманывать ради личной наживы. В случае, если это удастся доказать, то "потерпевшие" по делу могут стать "взяткодателями" и тоже подпасть под следствие.

Впрочем, пока Осипова все же обвиняют в мошенничестве. Сейчас расследование завершено. Адвокаты знакомятся с материалами дела. Предполагается, что после этой процедуры дело направят на рассмотрение в суд.

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