Тольяттинские полицейские оштрафовали водителей маршруток, прокатившихся по "встречке"

В Тольятти составили протоколы на водителей двух автобусов, нарушивших ПДД и попавших на видео. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В соцсети появилась видеозапись, на которой два автобуса № 124 и 127 едут по встречной полосе, отделенной двойной сплошной разметкой, по ул. Кунеевской. Правоохранители нашли водителей и составили протоколы по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение ПДД на встречную полосу).
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вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !
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