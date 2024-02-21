Житель Самарской области убил сожительницу выстрелом в голову

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В Новокуйбышевске закончилось расследование уголовного дела 36-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.