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Преступления Происшествия

Безработный самарец систематически обкрадывал мать и ее сожителя

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре отправилось в суд уголовное дело 38-летнего мужчины, обвиняемого в нескольких кражах. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, безработный самарец, живущий с 67-летней матерью и ее сожителем, обкрадывал их. В сентябре 2023 г. он вытащил 20 тыс. руб. из кармана у матери. Также нуждавшийся в деньгах "ребенок" похитил хранившиеся в комнате родственников электроинструменты и оставленный на стиральной машине мобильник. С помощью телефона он перевел себе на карту 5,2 тыс. руб. со счета сожителя матери, а сам гаджет сдал в ломбард. Через две недели мужчина без разрешения снял с банковской карты матери 20 тыс. рублей.

Обнаружив пропажу денег и имущества, потерпевшие заподозрили сына и обратились в полицию. Общая сумма ущерба превысила 60 тыс. рублей.

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