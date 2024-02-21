В ОДО состоялся XI областной кадетский бал

В Доме офицеров Самарского гарнизона имени Климента Ефремовича Ворошилова состоялся XI областной кадетский бал, посвященный Дню защитника Отечества.

В торжественном мероприятии приняли участие более 100 учащихся кадетских классов Самарской области, а также воспитанницы хореографических школ.

Областной кадетский бал проведен по традициям прошлых столетий, где офицеры Русской армии имели возможность блеснуть знанием этикета, безупречным воспитанием и отличным образованием. Кадеты показали свое умение в одном из важнейших искусств будущего офицера — искусстве танца. Ребята исполнили полонез, падепатинер, фарандолу, вальс-гавот, польку, русский лирический и кадетский вальс.

Традиция проведения кадетского бала в Самарской области зародилась в 2013 г., когда в стенах Самарского Дворца детского и юношеского творчества стала неотъемлемой частью нравственного воспитания будущих защитников Отечества, сообщает пресс-служба ЦВО.