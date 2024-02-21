Жительницу Самарской области обвиняют в "покупке" инвалидности для трех человек

Кинельская межрайонная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу о взятках за получение фиктивной инвалидности. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в 2019-2022 гг. 55-летняя женщина через посредницу передавала от 100 тыс. до 200 тыс. руб. сотрудникам Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области, чтобы оформить себе, мужу и знакомой фиктивную инвалидность II и III групп. Общая сумма взяток составила около 1 млн рублей.
Сейчас в уголовном деле шесть эпизодов дачи взятки и пять эпизодов посредничества во взяточничестве. После вручения обвинительного заключения дело направят в суд.
Расследование в отношении сотрудников бюро МСЭ продолжается.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..