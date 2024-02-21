Жительницу Самарской области обвиняют в "покупке" инвалидности для трех человек

Кинельская межрайонная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу о взятках за получение фиктивной инвалидности. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в 2019-2022 гг. 55-летняя женщина через посредницу передавала от 100 тыс. до 200 тыс. руб. сотрудникам Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области, чтобы оформить себе, мужу и знакомой фиктивную инвалидность II и III групп. Общая сумма взяток составила около 1 млн рублей.

Сейчас в уголовном деле шесть эпизодов дачи взятки и пять эпизодов посредничества во взяточничестве. После вручения обвинительного заключения дело направят в суд.

Расследование в отношении сотрудников бюро МСЭ продолжается.