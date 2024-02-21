Упавший в речпорту Самары кран находился на ремонте

Портальный кран, при падении которого в самарском грузовом речном порту погиб мужчина, находился на ремонте. Об этом в ответ на запрос Волга Ньюс сообщили в АО "Порт Самара".
В компании пояснили, что в сентябре 2023 года портальный кран Ganz 16/27,5 в связи с неисправностью был выведен из эксплуатации. В соответствии с договором, заключенным в феврале 2024 г. между АО "Порт Самара" и ООО "СовИнТех", производились ремонтные работы.
"При производстве ремонтных работ силами подрядной организации ООО "СовИнТех" 20.02.2024 г. в 11.45 произошло падение вышеуказанного портального крана. При производстве работ сотрудники, рабочие АО "Порт Самара" задействованы не были, на прилегающей территории не находились", - указывается в ответе на запрос.
Напомним, при падении крана погиб 59-летний сотрудник "СовИнТеха". Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ проводится проверка на предмет нарушения требований охраны труда.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!