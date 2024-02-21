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Упавший в речпорту Самары кран находился на ремонте

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Портальный кран, при падении которого в самарском грузовом речном порту погиб мужчина, находился на ремонте. Об этом в ответ на запрос Волга Ньюс сообщили в АО "Порт Самара".

Фото: Центральное МСУТ СКР

В компании пояснили, что в сентябре 2023 года портальный кран Ganz 16/27,5 в связи с неисправностью был выведен из эксплуатации. В соответствии с договором, заключенным в феврале 2024 г. между АО "Порт Самара" и ООО "СовИнТех", производились ремонтные работы.

"При производстве ремонтных работ силами подрядной организации ООО "СовИнТех" 20.02.2024 г. в 11.45 произошло падение вышеуказанного портального крана. При производстве работ сотрудники, рабочие АО "Порт Самара" задействованы не были, на прилегающей территории не находились", - указывается в ответе на запрос.

Напомним, при падении крана погиб 59-летний сотрудник "СовИнТеха". Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ проводится проверка на предмет нарушения требований охраны труда.

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