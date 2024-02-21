Появились подробности падения крана в самарском речпорту

Стали известны предварительные данные о гибели рабочего в самарском речном порту. Напомним, ЧП произошло 20 февраля.

Фото: Центральное МСУТ СКР

"Действия ответственных лиц проверяются по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека)", — пояснили в Центральном МСУТ СК РФ.

По данным "Волга Ньюс", все случилось в 12 часов на стрелке реки Самара. Там упал портальный кран Ganz 16/27,5 с заводским номером № 108. Погиб в результате падения крана сотрудник ООО "Современные Инновационные Технологии" Андрей Ж. Согласно открытым данным, компания занимается ремонтом машин и оборудования. В фирме комментировать ситуацию не стали.