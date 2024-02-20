Человек погиб при падении крана в речном порту Самары

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Днем во вторник, 20 февраля, на территории самарского речного порта произошло падение портального крана, в результате чего погиб 59-летний работник, проводивший проверку технического состояния крана. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.