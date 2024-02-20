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Человек погиб при падении крана в речном порту Самары

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Днем во вторник, 20 февраля, на территории самарского речного порта произошло падение портального крана, в результате чего погиб 59-летний работник, проводивший проверку технического состояния крана. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

На место происшествия выехали следователи СК России, проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

"Действия ответственных лиц проверяются по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека)", - пояснили в Центральном МСУТ СК РФ.

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Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

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