Человек погиб при падении крана в речном порту Самары

Днем во вторник, 20 февраля, на территории самарского речного порта произошло падение портального крана, в результате чего погиб 59-летний работник, проводивший проверку технического состояния крана. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
На место происшествия выехали следователи СК России, проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
"Действия ответственных лиц проверяются по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека)", - пояснили в Центральном МСУТ СК РФ.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!