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Футбол Спорт

"Крылья Советов" подписали защитника Кирилла Печенина

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Белорусский защитник Кирилл Печенин перешел в "Крылья Советов" на правах свободного агента, сообщает сайт самарского клуба. Контракт с 26-летним футболистом рассчитан на два с половиной года.

За "Крылья" Печенин будет выступать под 25 номером. 

Кирилл Печенин - воспитанник витебского футбола. В разное время выступал за белорусские "Витебск", "Орша", "Нафтан", "Динамо" (Брест), "Рух". В начале 2022 г. перешел в "Оренбург". В РПЛ сыграл 25 матчей и отдал две голевые передачи. Зимние сборы он провел с "Крыльями". 

В активе Печенина 25 матчей за национальную сборную Беларуси.

"У нас было достаточно времени познакомиться ближе с Кириллом. Это качественный игрок, который быстро адаптировался к тому футболу, в который играют "Крылья". Мы всегда стремимся повышать конкуренцию у нас в составе, Печенин — тот игрок, который готов бороться за свое место на поле. Надеемся, он принесет много пользы "Крыльям", — отметил спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко.

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