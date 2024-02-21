"Крылья Советов" подписали защитника Кирилла Печенина

Белорусский защитник Кирилл Печенин перешел в "Крылья Советов" на правах свободного агента, сообщает сайт самарского клуба. Контракт с 26-летним футболистом рассчитан на два с половиной года.

За "Крылья" Печенин будет выступать под 25 номером.

Кирилл Печенин - воспитанник витебского футбола. В разное время выступал за белорусские "Витебск", "Орша", "Нафтан", "Динамо" (Брест), "Рух". В начале 2022 г. перешел в "Оренбург". В РПЛ сыграл 25 матчей и отдал две голевые передачи. Зимние сборы он провел с "Крыльями".

В активе Печенина 25 матчей за национальную сборную Беларуси.

"У нас было достаточно времени познакомиться ближе с Кириллом. Это качественный игрок, который быстро адаптировался к тому футболу, в который играют "Крылья". Мы всегда стремимся повышать конкуренцию у нас в составе, Печенин — тот игрок, который готов бороться за свое место на поле. Надеемся, он принесет много пользы "Крыльям", — отметил спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко.