Арбитр Игорь Моргунов: "Никакие ошибки судей не оправдывают оскорблений и неуважения к ним"

И профессиональный, и любительский футбольный матч невозможен без участия арбитра. О профессии судьи в любительском футболе рассказал Игорь Моргунов, чей стаж в профессии составляет почти 12 лет.

— В каких любительских лигах Самары Вы судите?

— Последние 3-4 года только в РФЛ. Начинал в Чемпионате "Авитекс", потом ЛФЛ и СФЛ.

— Часто ли слышите оскорбления в свой адрес?

— Да. Чем выше и сильнее лига, тем больше претензий.

— Задевает? Или со временем научились не обращать внимание?

— Задевает, когда я на 100% прав, защищен правилами и регламентом. Принял верное решение — в ответ оскорбления. Но многие остывают, пожимают руки или пишут мне позже.

— Вы считаете себя объективным? И насколько вообще важна в профессии объективность?

— Да. И очень стараюсь этому соответствовать. В судейском деле под объективностью можно понимать последовательность: чтобы были одинаковые трактовки моментов. Но это почти не возможно, так как не бывает одинаковых моментов.

— А какими еще качествами должен обладать человек, чтобы стать футбольным судьей?

— Харизмой, характером, пониманием футбола и психологии людей, порядочностью. В идеале — хорошей физической формой. Спортивный, высокий, красивый арбитр воспринимается более авторитетно.

— Как стать судьей в любительском футболе? Как выглядит путь от обычного человека до арбитра условно ЛФЛ или РФЛ?

— В любительском футболе проще. Главное — желание и стрессоустойчивость. Остальному быстро обучаешься на практике, так как нет времени учиться и развиваться. У профессионалов целая система продвижения арбитров, которая занимает 5-6 лет минимум. У любителей в 90% случаев это хобби или подработка, от которой всегда можно отказаться, если она надоест.

— Но какую-то подготовку арбитры-любители проходят? Не любой же может взять свисток и выйти на поля РФЛ?

— Сейчас кризис кадров. Ранее были курсы для арбитров РФЛ, экзамены, стажировка и испытательный срок. Но 95% кадров уходят в течение полугода. Поэтому сейчас достаточно написать организаторам, пройти две недели стажировки на детских играх, плюс получить вводную информацию по правилам и Регламенту РФЛ. Затем сразу в бой.

— А с чем связан уход такого процента кадров?

— Давление, прежде всего. У детей — со стороны родителей и тренеров. У взрослых — со всех сторон. Неблагодарная и сложная работа. Судья на поле один против всех.

— Отличаются ли требования к арбитрам в разных лигах Самары?

— Конечно. Всегда есть особенности регламента и установки организаторов.

— Судья в любительском футболе — это работа, а работа оплачивается. Сколько сейчас получают арбитры?

— В зависимости от Лиги, формата и уровня игры. От 400 до 600 рублей за матч.

— Сколько в неделю максимально удавалось заработать?

— Это лучше спросить у Линара (Линар Валиахметов — арбитр РФЛ, прим.ред.) — он судит каждый день. Можете посчитать сами — с понедельника по пятницу от 1 до 3-х игр. В субботу и воскресенье от 6 до 13 игр. Если брать в среднем, думаю, у него около 30 игр за неделю. У меня процентов на 30-40% меньше. Но есть еще коммерческие однодневные турниры — там можно хорошо заработать за один

— "Хорошо" — это примерно сколько?

— Средняя ставка: 400-450 рублей за час. Турниры обычно идут от 5 до 10 часов подряд.

— Вы говорили до интервью, что работаете на трех работах. Судейство футбольное не самое прибыльное, как я понимаю?

— Все мои работы приносят примерно 30-40% дохода. Главное — все они для души, прежде всего, а не для заработка. И в судействе можно заработать больше, если надо. Я, например, сужу 3-4 дня в неделю, а мог бы 6-7. Или судить в нескольких лигах, как это было еще 5-6 лет назад. Сейчас в РФЛ я могу работать каждый день, на разных площадках и форматах, с любой нагрузкой для себя.

— Вы говорили, что люди уходят, так как не справляются с давлением. Есть у Вас какой-то способ или совет для начинающих арбитров: как с этим давлением справляться?

— Спокойствие. Вежливость. Уверенность в себе. Простые ответы. Мы учим наших арбитров уходить от конфликта, стараться уважительно и терпимо относится к оппоненту. Они защищены камерами и Регламентом РФЛ. Никакие ошибки арбитров не оправдывают оскорблений и неуважения к ним, их работе и Лиге.

— Посоветовали бы кому-нибудь эту профессию?

— Конечно. Это сложная работа, которая позволяет развиться, стать сильнее и самореализоваться. Мужская профессия для настоящего мужчины, где каждая новая игра — новое приключение, где все зависит от тебя самого.