Глава Самары Елена Лапушкина наградила сотрудников "Т Плюс"

Глава Самары Елена Лапушкина отметила благодарственными письмами и почетной грамотой четырех сотрудников ПАО "Т Плюс". Торжественное награждение прошло в рамках концерта в честь Дня защитника Отечества в присутствии главного инженера Самарского филиала "Т Плюс" Андрея Филиппова и заместителя директора филиала по экономике и финансам Дмитрия Смородинова.
Почетную грамоту III степени главы Самары и нагрудный знак получил заместитель главного инженера Самарской ГРЭС по эксплуатации котельных Мирон Штерн. Благодарственными письмами за высокий профессионализм, ответственность за результаты своего труда и достойный вклад в развитие компании награждены сотрудники "Предприятия тепловых сетей": старшие мастера Никита Остапенко и Александр Троицкий и слесарь Евгений Ендовицкий.
"При вашем непосредственном участии в городе проведена большая работа по обновлению коммунальных сетей. Благодаря программам привлечения инвестиций в сфере ЖКХ за последние несколько лет переложено свыше 144 км тепловых сетей. За этот вклад в повышение надежности теплоснабжения жителей и предприятий областной столицы мне хотелось бы поблагодарить весь персонал предприятия", — отметила Елена Лапушкина.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!