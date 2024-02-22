Дмитрий Шуков — главный тренер "Крылья Советов-2", Антон Бобер возглавил "молодежку"

Дмитрий Шуков назначен главным тренером команды "Крылья Советов-2", которая в этом сезоне начнет выступление в ФНЛ-Б. Старт соревнований запланирован на конец марта.

В тренерско-административный штаб "двойки" вошли: старший тренер Владимир Филиппов, тренер вратарей Михаил Володин, тренер по физподготовке Василий Мазур, администратор Юрий Витушкин, начальник команды Алексей Карташов, главный врач Владмир Еремин и массажист Евгений Хаяров.

Бывший полузащитник "Крыльев Советов" Антон Бобер возглавит молодежную команду. Также в тренерский штаб вошли тренеры Игорь Шевченко и Федор Еремин, тренер по работе с вратарями — Артем Москвин. На должность начальника команды назначен Александр Медведев. Главный врач — Игорь Баишев.

Первый матч в новом сезоне молодежная команда проведет на выезде 8 марта против "Балтики".

Важно отметить, что в тренерских штабах команд есть специалисты, имеющие непосредственное отношение к Самаре и местному футболу. Это может способствовать лучшей адаптации и развитию молодых игроков из региона.