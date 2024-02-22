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Футбол Спорт

Дмитрий Шуков — главный тренер "Крылья Советов-2", Антон Бобер возглавил "молодежку"

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дмитрий Шуков назначен главным тренером команды "Крылья Советов-2", которая в этом сезоне начнет выступление в ФНЛ-Б. Старт соревнований запланирован на конец марта.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

В тренерско-административный штаб "двойки" вошли: старший тренер Владимир Филиппов, тренер вратарей Михаил Володин, тренер по физподготовке Василий Мазур, администратор Юрий Витушкин, начальник команды Алексей Карташов, главный врач Владмир Еремин и массажист Евгений Хаяров.

Бывший полузащитник "Крыльев Советов" Антон Бобер возглавит молодежную команду. Также в тренерский штаб вошли тренеры Игорь Шевченко и Федор Еремин, тренер по работе с вратарями — Артем Москвин. На должность начальника команды назначен Александр Медведев. Главный врач — Игорь Баишев.

Первый матч в новом сезоне молодежная команда проведет на выезде 8 марта против "Балтики".

Важно отметить, что в тренерских штабах команд есть специалисты, имеющие непосредственное отношение к Самаре и местному футболу. Это может способствовать лучшей адаптации и развитию молодых игроков из региона.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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