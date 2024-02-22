Самарский академический театр оперы и балета приглашает зрителей на оперу "Царская невеста"

Представление пройдет 23 марта (12+).
Международный фестиваль оперного искусства "Славянский дом" представляет оперу "Борис Годунов" Модеста Мусоргского. В основе оперы лежат подлинные исторические события, рассказывающие о тяжелом времени для страны, которые наступили со смертью Бориса Годунова, приходом поляков и Лжедмитрия.
Мусоргский определил ее как народную музыкальную драму, ведь главное действующее лицо в ней — народ, и сцены с ним занимают центральное место в драматургии.
Главные партии исполнят блистательные звёзды оперного искусства. Это приглашённые артисты Геликон-Оперы, Большого театра России, Большого театра Беларуси:
- Борис Годунов — Дмитрий Скориков;
- князь Василий Шуйский — заслуженный артист России Михаил Губский;
- Пимен — заслуженный артист Республики Беларусь Андрей Валентий;
- самозванец под именем Григория — Александр Михнюк;
- юродивый — Иван Давыдов.
Партию Андрея Щелкалова исполнит заслуженный артист России, народный артист Самарской области Василий Святкин.
Либретто Модеста Петровича Мусоргского по мотивам одноимённой трагедии Александра Сергеевича Пушкина. Режиссер-постановщик — Нина Чусова.
Автор идеи и программы Фестиваля — Хумарьян С. П., заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный гражданин Самарской области. Художественный руководитель фестиваля — Евгений Хохлов.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.