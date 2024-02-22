Самарский академический театр оперы и балета приглашает зрителей на оперу "Царская невеста"

Представление пройдет 23 марта (12+).

Международный фестиваль оперного искусства "Славянский дом" представляет оперу "Борис Годунов" Модеста Мусоргского. В основе оперы лежат подлинные исторические события, рассказывающие о тяжелом времени для страны, которые наступили со смертью Бориса Годунова, приходом поляков и Лжедмитрия.

Мусоргский определил ее как народную музыкальную драму, ведь главное действующее лицо в ней — народ, и сцены с ним занимают центральное место в драматургии.

Главные партии исполнят блистательные звёзды оперного искусства. Это приглашённые артисты Геликон-Оперы, Большого театра России, Большого театра Беларуси:

Борис Годунов — Дмитрий Скориков;

князь Василий Шуйский — заслуженный артист России Михаил Губский;

Пимен — заслуженный артист Республики Беларусь Андрей Валентий;

самозванец под именем Григория — Александр Михнюк;

юродивый — Иван Давыдов.

Партию Андрея Щелкалова исполнит заслуженный артист России, народный артист Самарской области Василий Святкин.

Либретто Модеста Петровича Мусоргского по мотивам одноимённой трагедии Александра Сергеевича Пушкина. Режиссер-постановщик — Нина Чусова.

Автор идеи и программы Фестиваля — Хумарьян С. П., заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный гражданин Самарской области. Художественный руководитель фестиваля — Евгений Хохлов.