Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за инцидента в самарском батутном парке

Председатель СК РФ поручил возбудить уголовное дело из-за травмы, полученной ребенком в батутном парке.

Напомним, 22 февраля, около 18:00, в батутном центре "Облако" в ТЦ Letout мальчик получил серьезную травму ноги.

Кроме того, после случившегося администрация развлекательного центра не устранила неисправность, а батутный парк продолжил работу.