Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за инцидента в самарском батутном парке

Председатель СК РФ поручил возбудить уголовное дело из-за травмы, полученной ребенком в батутном парке.
Напомним, 22 февраля, около 18:00, в батутном центре "Облако" в ТЦ Letout мальчик получил серьезную травму ноги.
Кроме того, после случившегося администрация развлекательного центра не устранила неисправность, а батутный парк продолжил работу.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!