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Экономика и бизнес

Самозанятые могут бесплатно пройти курсы и мастер-классы по развитию бизнеса

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До конца февраля для самозанятых Самарской области состоится несколько бесплатных семинаров. Многие из них пройдут онлайн и присоединиться к ним можно из любой точки Самарской области. Мероприятия состоятся в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Условия для развития бизнеса в регионе создаются по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Так, в Самарской области сформирована сеть центров "Мой бизнес", где и потенциальным, и действующим предпринимателям готовы подобрать финансовые продукты, наиболее точно отвечающие направлению и потребностям бизнеса.

С 26 по 28 февраля 2024 года пройдет курс для самозанятых "Таргетированная реклама в VK ads". Это трехдневный комплексный разбор вопросов грамотной настройки таргета - от исследования потребителей и выбора стратегии до парсинга аудиторий и аналитики рекламных кампаний.

28 февраля на площадке регионального центра "Мой бизнес" пройдет мастер-класс для самозанятых "Энергия клиентского сервиса: пять ключевых инструментов, чтобы расти и увеличивать доходы". Он будет полезен тем, кто хочет управлять ожиданиями клиентов и использовать инструменты клиентского сервиса для роста показателей своего бизнеса.

До 1 марта идет прием заявок на программу "Бизнес-наставник". По мнению специалистов, это одна из самых эффективных программ детальной проработки своего бизнеса. За несколько недель работы под руководством опытных предпринимателей участники программы разберутся с проблемами и точками роста своего проекта, научатся работаться с подрядчиками и клиентами, смогут увеличить прибыль. Программа включает в себя три тематических блока: составление индивидуального плана развития, финансы и продажи, маркетинговая стратегия.

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