Представительница Самарской области стала победительницей суперфинала юбилейного конкурса управленцев "Лидеры России"

В воскресенье, 25 февраля, Наблюдательный совет подвел итоги оценочных испытаний суперфинала юбилейного конкурса управленцев "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". Победителями стали 102 управленца из 31 региона Российской Федерации и двух зарубежных стран - Бельгии и Сербии. От Самарской области победу одержала Анна Старкова, проректор Поволжского государственного университета сервиса (Тольятти). Торжественная церемония награждения прошла в МХАТ им. Горького.

Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, председатель наблюдательного совета конкурса "Лидеры России" Сергей Кириенко поздравил победителей и подчеркнул, что победа накладывает большую ответственность.

"Стать суперфиналистом - уже большая победа. Заявки подали 160 тысяч человек, конкурс был порядка 500 человек на место. Но вы стали лучшими и доказали свое лидерство, воспользовавшись возможностью, которую предоставил президент Российской Федерации Владимир Путин. Президент запустил кадровую платформу, через которую может реализоваться каждый человек. Такого нет нигде в мире. Вы вливаетесь в достаточно большую мощную семью "Лидеров России", где много руководителей самого высокого уровня. В числе победителей - пять губернаторов российских регионов, 10 мэров городов, шесть первых заместителей или заместителей федеральных министров. Выпускники занимают высокие должности в госструктурах и частных компаниях. Лидеры должны вести за собой", - заявил Сергей Кириенко.

Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", ректор президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров рассказал о победителях: "Всего в суперфинале победили 102 человека из 31 российского региона, а также двух зарубежных стран. Среди победителей - 83 мужчины и 19 представительниц прекрасного пола, что составляет 19,3%. Больше всего управленцев в возрасте 36-40 лет - 31,4%, в диапазоне 31-35 лет - 26,5%. Из Дальневосточного федерального округа одержали победу два управленца, Приволжского - 12, Северо-Западного - 15, Северо-Кавказского - три, Сибирского - шесть, Уральского - восемь, Центрального - 47, Южного - шесть, ЛНР - один, а также по одному человеку из Сербии и Бельгии. Работают управленцы в самых разных сферах, но более всего в сфере ИТ - 20 человек, промышленности - 18 человек, финансовой - пять, атомной энергетике - четыре".

Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям МИД России и член Наблюдательного совета Михаил Швыдкой обратил внимание на объективность процедуры отбора.

"Наблюдательному совету пришлось делать трудный выбор, но он был честным. Вас 102 человека, и вы - лучшие. Вы доказали на оценочных испытания гибкость своего ума, крепость психики, показали, что умеете рисковать. Вы и есть будущее России, поэтому должны понимать: сколько вы сил приложите, таланта, знаний, умений отдадите - такой и будет страна. Вы - лидеры России, на вас ответственность. Но с вами я спокоен", - сказал Михаил Швыдкой.

Впечатлениями о конкурсе поделилась победительница из Самарской области Анна Старкова: "Пока сложно даже осознать, что произошло. Сам конкурс, а тем более победа дают невероятный шанс для реализации всего задуманного. Понимаю, что это только старт и теперь у меня большая ответственность - правильно воспользоваться всеми возможностями. Хочу поблагодарить свою семью за веру в меня, а также ректора Университета сервиса Любовь Алексеевну Выборнову за поддержку и возможность представлять свой вуз". Также, Анна отметила важность поддержки со стороны региона и лично губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. "Огромная благодарность Дмитрию Игоревичу Азарову и команде региона за ту поддержку и помощь, которую получили во время подготовки к конкурсу. Присутствие Дмитрия Игоревича на площадке суперфинала и встреча с командой Самарской области уже говорит о заинтересованности региона в лучших управленцах и качественных решениях. Нас слышат, нас поддерживают. Это большая ценность!" - сказала победительница.

Напомним, накануне финального дня конкурсных испытаний глава области встретился с делегацией Самарской области и обсудил с участниками их проекты и возможности дальнейшего сотрудничества. Самарская область традиционно демонстрирует высокие результаты на конкурсе "Лидеры России" и занимает лидирующие позиции в заявочной кампании. Во многом заинтересованность управленческих кадров нашего региона в конкурсе продиктована выстроенной многоуровневой работой с сообществом участников "Лидеров России" на территории области, от подготовки к конкурсным испытаниям на базе специально созданного ресурсного центра и до привлечения участников конкурса к разработке новых управленческих решений совместно с правительством региона.

На церемонии официального объявления результатов пятого сезона конкурса "Лидеры России" присутствовали члены Наблюдательного совета конкурса: первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, депутат Государственной думы Российской Федерации седьмого созыва, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова, вице-президент федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов, генеральный директор и главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям МИД России Михаил Швыдкой.

Кроме того, в заключительный день суперфинала с участниками встретились: президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф, генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, художественный руководитель - директор Московского Художественного театра имени А.П.Чехова Константин Хабенский.

Алексей Лихачев рассказал, что "Лидеры России" давно стали частью кадровой политики ГК "Росатом":

"Суперфиналисты "Лидеров России" - очень грамотные люди, разбирающиеся в политике, экономике, новых технологиях. Это управленческий корпус, который через 20-30 лет будет управлять нашей страной и обеспечивать ее развитие. Среди суперфиналистов юбилейного сезона "Лидеров России" пятнадцать наших сотрудников, в штате есть и победители. Я периодически встречаюсь с ними, проговариваю идеи, получаю огромный заряд бодрости от их современного мировоззрения. Происходит взаимное обогащение. Однако сотрудничество с "Лидерами России" не одностороннее: мы гордимся своим вкладом в проект федерального масштаба, ведь с первого сезона я работаю с конкурсантами как наставник".

Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны - председателем и вице-премьерами правительства Российской Федерации, председателем Совета Федерации, руководителем и заместителями руководителя Администрации президента РФ, федеральными министрами, губернаторами, а также руководителями крупных компаний и общественных организаций, ректорами вузов. Победители суперфинала смогут в течение года получать карьерные консультации и сопровождение.