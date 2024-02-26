В Самарской области выберут лучших экспортеров из малого и среднего бизнеса

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов пригласил предпринимателей региона к участию в региональном конкурсе "Экспортер года". Ежегодное событие призвано отметить успехи представителей МСП в экспортной деятельности. Подать заявку можно до 15 апреля. Конкурс пройдет в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина.

В этот раз лучших экспортеров региона выберут в номинациях:

- "Экспортный успех" - новый прорывной проект (продукт) из любой сферы;

- "Новые горизонты" - экспортер, который выбрал новую или нехарактерную для среднего и малого бизнеса страну, чтобы экспортировать свою продукцию;

- "Трейдер года" - экспортер, который осуществлял продажи из любых отраслей за рубеж;

- "Экспортер года в сфере АПК";

- "Экспортер года в сфере промышленности".

Победители регионального этапа представят регион на уровне Приволжского федерального округа. Лучшие из лучших будут состязаться в федеральном этапе конкурса.

"Работа с экспортно ориентированными компаниями в Самарской области признана одной из лучших в стране - по итогам 2023 года региональный Центр поддержки экспорта вошел в тройку лидеров России. Общий объем поддержанного экспорта субъектов МСП в регионе составил рекордные 5,8 млрд рублей, - перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Мы гордимся нашими экспортерами, и конкурс позволяет нам отметить наиболее успешные примеры внешнеэкономической деятельности региональных предприятий".

Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-форму по ссылке. С конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте mybiz63.ru.

До 25 апреля экспертная комиссия изучит заявки и анкеты экспортеров-участников и определит победителей в каждой номинации. Церемония награждения победителей пройдет на площадке регионального центра "Мой бизнес".