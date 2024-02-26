В Самарской области выберут лучших экспортеров из малого и среднего бизнеса

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов пригласил предпринимателей региона к участию в региональном конкурсе "Экспортер года". Ежегодное событие призвано отметить успехи представителей МСП в экспортной деятельности. Подать заявку можно до 15 апреля. Конкурс пройдет в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина.
В этот раз лучших экспортеров региона выберут в номинациях:
- "Экспортный успех" - новый прорывной проект (продукт) из любой сферы;
- "Новые горизонты" - экспортер, который выбрал новую или нехарактерную для среднего и малого бизнеса страну, чтобы экспортировать свою продукцию;
- "Трейдер года" - экспортер, который осуществлял продажи из любых отраслей за рубеж;
- "Экспортер года в сфере АПК";
- "Экспортер года в сфере промышленности".
Победители регионального этапа представят регион на уровне Приволжского федерального округа. Лучшие из лучших будут состязаться в федеральном этапе конкурса.
"Работа с экспортно ориентированными компаниями в Самарской области признана одной из лучших в стране - по итогам 2023 года региональный Центр поддержки экспорта вошел в тройку лидеров России. Общий объем поддержанного экспорта субъектов МСП в регионе составил рекордные 5,8 млрд рублей, - перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Мы гордимся нашими экспортерами, и конкурс позволяет нам отметить наиболее успешные примеры внешнеэкономической деятельности региональных предприятий".
Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-форму по ссылке. С конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте mybiz63.ru.
До 25 апреля экспертная комиссия изучит заявки и анкеты экспортеров-участников и определит победителей в каждой номинации. Церемония награждения победителей пройдет на площадке регионального центра "Мой бизнес".
Последние комментарии
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
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